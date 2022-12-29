Шахраї спустошують банківські рахунки тернополян

Незважаючи на численну кількість застережень в засобах масової інформації, жителі Тернопільщини продовжують довіряти додзвонювачам й розповідати конфіденційну інформацію.

Одна з заявниць втратила 112200 гривень. Жінка повідомила поліцейським, що до неї зателефонував чоловік, який відрекомендувався банкіром. Він розповів тернополянці, що через певні технічні проблеми її електронний гаманець заблоковано. Аби усунути несправність, необхідно повідомити персональні дані. Щойно жінка це зробила, отримала сповіщення про списання заощаджень.

Майже 30000 гривень зникло з банківського рахунку жителя обласного центру. Чоловік продавав через Інтернет меблі та натрапив на афериста, який привласнив його грошові кошти. Чоловік розповів, що розмістив на сайті-оголошень публікацію про продаж товару. Згодом до нього телефонував псевдопокупець для узгодження умов купівлі. Зловмисник надіслав йому фішингове посилання, за яким краянин ввів свої банківські дані. За лічені хвилини йому прийшло сповіщення про списання з банківського рахунку. За допомогою він звернулася до поліцейських.

За даними фактами працівники поліції розпочали досудові розслідування згідно зі ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують, за жодних обставин не повідомляйте особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Якщо додзвонювачі просять вас здійснити певні дії в мобільному додатку або ж в терміналі, знайте – це шахраї.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».