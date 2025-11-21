21.11.2025 10:22

Шахраї ошукали жителя Тернопільщини на 113 тисяч гривень під приводом продажу авто

21.11.2025

Ірина Нова

15

Тернопільщина, Кримінал, Новини

Черговою жертвою аферистів став 50-річний житель Борщева Чортківського району, який намагався придбати автомобіль за оголошенням.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий знайшов привабливу пропозицію продажу транспортного засобу на одному з онлайн-майданчиків. Зв’язавшись із “продавцем”, він отримав вказівки перерахувати завдаток на вказані банківські рахунки.

У впродовж трьох днів чоловік декількома транзакціями перевів зловмисникам значну суму коштів – загалом 113 000 гривень, повідомляють у поліції облсті.

Після отримання грошей “продавець” перестав виходити на зв’язок, а оголошення було видалено. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся із заявою до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські вживають заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства.

Поліція нагадує:

  • Будьте обережні з передоплатою: Ніколи не перераховуйте значні суми грошей незнайомим особам як завдаток за товар, який ви ще не бачили.
  • Перевіряйте продавців: Намагайтеся користуватися послугами перевірених платформ, читайте відгуки, перевіряйте інформацію про продавця.
  • Обирайте накладений платіж або безпечні угоди: Віддавайте перевагу оплаті товару після його отримання та огляду або використовуйте офіційні сервіси “безпечних покупок” на торгових платформах.
  • Критично ставтеся до надто привабливих пропозицій: Якщо ціна на товар значно нижча за ринкову, це привід замислитися – можливо, це пастка.
    Бережіть свої кошти та не довіряйте незнайомцям в інтернеті!

Теги: аферисти, шахрайство на Тернопільщині, покупки через інтернет

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
