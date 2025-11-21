Шахраї ошукали жителя Тернопільщини на 113 тисяч гривень під приводом продажу авто

Черговою жертвою аферистів став 50-річний житель Борщева Чортківського району, який намагався придбати автомобіль за оголошенням.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий знайшов привабливу пропозицію продажу транспортного засобу на одному з онлайн-майданчиків. Зв’язавшись із “продавцем”, він отримав вказівки перерахувати завдаток на вказані банківські рахунки.

У впродовж трьох днів чоловік декількома транзакціями перевів зловмисникам значну суму коштів – загалом 113 000 гривень, повідомляють у поліції облсті.

Після отримання грошей “продавець” перестав виходити на зв’язок, а оголошення було видалено. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся із заявою до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські вживають заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства.

Поліція нагадує: