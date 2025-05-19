Шахраї ошукали тернополянина майже на чверть мільйона гривень

Понад 234 тисячі гривень – саме стільки втратив житель Тернополя, повіривши у пропозицію «легкого заробітку». Правоохоронці вкотре закликають громадян бути уважними та обережними в інтернет-просторі.

Про це повідомляють у поліції області.

Заявник повідомив, що в одному з месенджерів натрапив на оголошення про можливість підзаробити. Для цього потрібно було виконувати прості завдання: ставити вподобайки, переглядати відео та поширювати різний контент у соціальних мережах. Йому запропонували пройти «реєстрацію» на платформі, де, за словами шахраїв, уже працюють тисячі користувачів.

Спочатку все виглядало переконливо: чоловікові нараховували «віртуальний дохід», і для його виведення потрібно було сплачувати певні суми – «комісії», «активаційні платежі», «страховки» тощо. У результаті, бажаючи отримати чесно «зароблене», потерпілий перерахував на рахунки зловмисників понад 234 000 гривень.

Коли ж обіцяний прибуток так і не надійшов, а зв’язок із «менеджером» обірвався, чоловік зрозумів, що став жертвою афери. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.