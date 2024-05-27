Шахраї ошукали тернополянку більше ніж на чверть мільйона гривень

Жителька Тернополя віддала шахраям 320 000 гривень, вкладаючи свої кошти протягом року у «фінансову біржу».

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайські дії звернулася 52-річна мешканка обласного центру. Вона розповіла, що в інтернеті натрапила на оголошення про «заробіток» у брокерській фірмі. «Інвестори» робили ставки і у випадку виграшу, гроші клієнтам поверталися з відсотком.

Аби отримати високий дохід тернополянка протягом року перераховувала кошти на різні фінансові операції. Деякі інвестиції для жінки обернулися успіхом, тому одразу й не зрозуміла, що насправді втрачає свої гроші. Як наслідок – потерпілу ошукали на 320 000 гривень.

Далі до неї зателефонував «інвестор», який запевнив, що необхідно переслати ще 25 тисяч, аби заробити чималу суму. Потерпіла повірила й повідомила, що має тільки 5 тисяч, які згодом перерахує. Поліцейські оперативно зреагували й переконали жінку, що це – чергова пастка шахраїв.

Тривають оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.