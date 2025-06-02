Шахраї ошукали двох жителів Тернопільщини через покупки в інтернеті

Чергові випадки інтернет-шахрайства зафіксували правоохоронці Тернопільщини.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 32-річна місцева мешканка. Жінка знайшла оголошення про продаж комп’ютера на одному з онлайн-сайтів. Зв’язалася з продавцем і перерахувала 20 000 гривень на банківський рахунок нібито для купівлі техніки. Після цього зв’язок із продавцем зник, а товар заявниця так і не отримала.

Схожий випадок трапився і з 37-річним жителем міста Бережани. Чоловік, побачивши оголошення про продаж електроскутера, зв’язався з продавцем, обговорив усі деталі та погодився перерахувати завдаток у сумі 6500 гривень. Після переказу коштів зв’язок обірвався.

За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів, повідомляють правоохоронці.

Правоохоронці нагадують: не переказуйте кошти наперед – навіть частково. Перевіряйте інформацію про продавця – номер телефону, профіль, відгуки. Користуйтеся послугами післяплати.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.