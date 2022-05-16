Увага! Шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.⚠️

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку у власному телеграм-каналі.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову шахрайську схему.

▪️У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу “ТСН”. На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати “грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН”. Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.

Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано.

▪️Держспецзв’язку застерігає:

1. Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

2. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

3. Пам’ятайте, що завжди треба дотримуватися основних правил кібергігієни.

Деталі https://cert.gov.ua/article/40263

✔️Нагадаємо, у квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за популярний телеканал “Україна 24” та використовували тему “грошової допомоги від країн ЄС”.