Шахрайство під виглядом продажу техніки: на Тернопільщині жінка перерахувала 108 тисяч гривень аферисту

Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, внаслідок якого жінка втратила значну суму коштів.

Заявниця, мешканка однієї з громад області 1992 року народження, повідомила, що 14 листопада стала жертвою шахрайських дій під приводом продажу сільськогосподарської техніки.

За її словами, невідома особа зв’язалася з нею, запропонувавши купити трактор. Довірившись «продавцю», жінка перерахувала на вказаний банківський рахунок 108 000 гривень. Після цього аферист перестав виходити на зв’язок, а обіцяний товар так і не був доставлений.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, матеріали внесено до відповідних реєстрів, тривають слідчі дії.

Поліція вкотре нагадує громадянам: будьте обачними під час онлайн-покупок, особливо коли продавець наполягає на повній передоплаті. Перевіряйте інформацію про продавця, користуйтеся лише перевіреними платформами продажу та уникайте сумнівних пропозицій.

Якщо ви стали жертвою шахраїв — негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Джерело: поліція Тернопільської області