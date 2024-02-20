Шахрайські схеми на Тернопільщині: жителі області втратили великі суми

На Тернопільщині жителі області втрачають кошти, шахраї працюють за перевіреною схемою. 21 річна жителька Кременецького району втратила понад 37 тисяч гривень, а у тернополянина аферисти видурили 7 тисяч доларів США.

Шахрайська схема доволі проста, але й дієва. У повідомленнях аферисти зазначають, що необхідно ставити вподобайки, репостити дописи в месенджерах, писати коментарі, поширювати повідомлення, переглядати відео у «Тік-ток» тощо.

Шахраї просять реквізити банківських карток для виплати зароблених коштів за виконані завдання. Згодом зловмисники пропонують подвоїти заробіток та вкласти гроші, які мають повернутися із відсотком. Довірливі люди перераховують свої заощадження.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.