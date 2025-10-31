Шахрай ошукав мешканця Кременецького району на 79 тисяч гривень Джерело:

Черговий випадок інтернет-шахрайства зафіксували правоохоронці Тернопільщини.

До поліції, 29 жовтня, звернувся 35-річний житель одного із сіл Кременецького району із заявою про те, що став жертвою обману під час онлайн-купівлі техніки.

Зі слів потерпілого, до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась представником товариства, що здійснює продаж електротоварів. Під приводом продажу електричного штабелера зловмисник переконав чоловіка здійснити передоплату, повідомляють у поліції області.

Довірившись шахраєві, заявник перерахував 79 000 гривень на банківський рахунок, після чого зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар чоловік так і не отримав.

Відомості за даним фактом перевіряються слідчими, проводяться заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.

Поліцейські нагадують: ніколи не здійснюйте передоплату за товар, доки не переконаєтеся у надійності продавця. Перевіряйте інформацію про компанію, відгуки та реквізити. У разі сумнівів — звертайтеся до поліції.