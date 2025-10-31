31.10.2025 13:17

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Шахрай ошукав мешканця Кременецького району на 79 тисяч гривень Джерело:

31.10.2025

Ірина Нова

72

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

Черговий випадок інтернет-шахрайства зафіксували правоохоронці Тернопільщини.

До поліції, 29 жовтня, звернувся 35-річний житель одного із сіл Кременецького району із заявою про те, що став жертвою обману під час онлайн-купівлі техніки.

Зі слів потерпілого, до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась представником товариства, що здійснює продаж електротоварів. Під приводом продажу електричного штабелера зловмисник переконав чоловіка здійснити передоплату, повідомляють у поліції області.

Довірившись шахраєві, заявник перерахував 79 000 гривень на банківський рахунок, після чого зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар чоловік так і не отримав.

Відомості за даним фактом перевіряються слідчими, проводяться заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.

Поліцейські нагадують: ніколи не здійснюйте передоплату за товар, доки не переконаєтеся у надійності продавця. Перевіряйте інформацію про компанію, відгуки та реквізити. У разі сумнівів — звертайтеся до поліції.

 

Теги: аферисти, кримінал, шахрайство на Тернопільщині

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах