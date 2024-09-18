Сержант Г. волонтерив у свою кишеню

Днями на своїй сторінці у Фейсбук керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко написав:

«Слідчі ГУНП Тернопільщини спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили незаконну схему продажу автомобілів, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. Організатор – 46-річний житель Кременецького району.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків. Слідчі поліції встановили, що транспортні засоби завезли в Україну з-за кордону через благодійні фонди, і ці машини мали бути безкоштовно передані військовим частинам. Проте фігурант, маючи доступ до гуманітарної допомоги, вирішив їх продати.

Слідчі поліції оголосили йому підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). За вчинене підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські також встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми».

В унісон цьому допису Тернопільський обласний ТЦК СП поширив інформацію: «10 вересня 2024 року за сприяння керівництва Тернопільського ОТЦК було викрито не чистого на руку військовослужбовця підрозділу забезпечення. Старший водій відділу забезпечення одного із територіальних підрозділів комплектування та соціальної підтримки сержант Г. був затриманий слідчим ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

За цим фактом проводиться службова перевірка та досудове розслідування.

За попередньою інформацією встановлено, що військовослужбовець Г. свою протиправну діяльність здійснював у спосіб, який не пов’язаний із його службою в ЗСУ та функціональними обов’язками, які він виконував перебуваючи на посаді.

Належну остаточну правову оцінку скоєного винесе суд після завершення досудового розслідування у справі.

Керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і надалі буде жорстко боротися з такими негативними проявами. Звертаємося до усіх громадян негайно повідомляти правоохоронні органи про будь-які факти порушення закону серед працівників ТЦК».