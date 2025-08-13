Сержант “Барні”: “СЗЧ – це не вирок. Повертайся!”

Старший бойовий медик однієї з механізованих рот механізованого батальйону 42 Окремої механізованої бригади Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України мобілізувався в армію 14 березня 2022 року. Це був свідомий вибір молодого одесита. Але наприкінці 2024 року відбулося непередбачуване: комплекс морально-психологічних причин призвід до того, що з 7 листопада до 17 грудня Дмитро Омелянчук самовільно залишив військову частину.

“Хотів продовжувати рятувати людей в новому місці з новими колективом і командирами”, – згодом пояснив 24-річний військовослужбовець. “СЗЧ – це не вирок. У тебе є можливість знайти підрозділ та продовжувати захищати Україну. Або сидіти і просто чекати, поки тебе зловлять і все життя нагадувати собі, що ти не є військовослужбовцем, а назавжди залишився людиною, яка пішла в СЗЧ. Я сам пройшов цей шлях. Я сам знайшов підрозділ, продовжив служити у Збройних Силах України. Я зробив свій вибір та обрав 42 Окрему механізовану бригаду. Твій вибір залишається за тобою!», – сказав у розмові з комунікаційниками бригади у минулому судновий еектромеханік, який після відповідного навчання став старшим бойовим медиком механізованої роти.

Як відомо, Президент України 8 травня 2025 року підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину.

Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку з поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений

Детальніша інформація щодо умов проходження військової служби в складі 42 Окремої механізованої бригади за тел.: +38-068-001-42-42.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото відділення комунікацій 42 ОМБр.