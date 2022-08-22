Тридцятиградусною спекою завершиться серпень на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, з понеділка стовпчики термометрів сягатимуть 29 градусів тепла і зберігатимуть тенденцію до підвищення. Втім, подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

У третій декаді серпня метеорологічну ситуацію у західному регіоні зумовлюватиме антициклон. Відтак переважно спостерігатиметься суха і сонячна погода, місцями буде досить спекотно, прохолоди додаватимуть незначні пориви вітру.

“У третій декаді серпня в Україні домінуватиме справжня літня погода. Максимальна денна температура повітря становитиме +24 +29 градусів. Можливі локальні дощі, втім переважно буде сухо і сонячно”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається спекотна погода майже до кінця серпня. Відтак сонцем і теплом жителі краю зможуть насолоджуватися щонайменше тиждень.