“Серйозна фортифікація йде далі”: голова Держспецтрансслужби про рубежі оборони

Цими днями максимум уваги як ЗМІ, так і українців прикуто до багатостраждального Харкова. Ворог пішов у наступ. Намагається захопити нові території на тому напрямку. Відтак чимало українців, та й військових ставлять одне і теж питання – Де укріплення? Відтак у ефірі телемарафону голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець прокоментував ситуацію, заявив , що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється у декілька рубежів.

Олександр Яковець зазначив, що найбільш підготовлений рубіж – той, що розміщений на деякій відстані, що дозволяє використовувати й засоби інженерного озброєння, й залізобетонні споруди. Перед ним розташований рубіж, де працюють підрозділи Командування сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

“Перший рубіж і так званий передній край, звичайно, він утримується підрозділами, обладнується самими підрозділами. І тут говорити про використання важкої техніки, залізобетонних споруд, на жаль, немає можливості”, – заявив Яковець.

За його словами, перший рубіж на Харківщині розташований на відстані від 1,5 до 5-6 кілометрів від кордону з Росією. Це залежить від умов місцевості, природних перешкод та панівних висот.

Крім цього, Яковець відмовився коментувати подробиці щодо другого рубежу оборони через міркування безпеки.

Водночас третій рубіж розташований на різній відстані, залежно від умов місцевості, від 17 до 35 кілометрів. З інженерного погляду він найбільш обладнаний – із встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття і проживання особового складу.

Яковець також прокоментував заяву командира взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дениса Ярославського щодо відсутності першої лінії фортифікацій і мін на Харківщині.