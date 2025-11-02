Благодійний фонд Сергія Притули передав підрозділу Національної гвардії України безпілотні літальні апарати та станції наземного управління для посилення протиповітряної оборони регіону. Церемонія відбулась у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації.

«Хотіли б подякувати фонду Сергія Притули та Тернопільській військовій адміністрації за отримані засоби. Дякуємо всьому українському народу, людям, які донатять і наближають нас до перемоги», – зазначив нацгвардієць на псевдо Маг.

Частина переданого обладнання призначена для навчання операторів БПЛА. Це дозволить прискорити переоснащення підрозділів та підвищити оперативну готовність до відбиття масованих атак ворога.

«Тернопільщина – це коридор між Львівською, Івано-Франківською, Чернівецькою та іншими областями. Ми сконтактували з військовими, які боронять регіон, і знайшли необхідні засоби ураження. Намагаємось робити так, щоб по вечорах тут виглядали зорі, а не шахеди вночі», – заявив Сергій Притула.

Збір на дрони було оголошено в рамках п’ятиріччя фонду. Загалом зібрано близько мільйона гривень на закупівлю БПЛА, станцій управління та фінансування навчальних центрів.

Отримане обладнання доповнить вже наявні засоби прикриття повітряного простору. Командування підрозділу відзначає, що співпраця громадських ініціатив і державних структур пришвидшує процес забезпечення фронту ресурсами.