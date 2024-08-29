Сергій Надал повіз на передову техніку та обладнання для 128 бригади, 44 бригади та 16 батальйону

Напередодні Дня Незалежності України міський голова Тернополя Сергій Надал разом з волонтерами центру «Допомога армії від Тернополя» відвідав українських військових на фронті. Від Тернопільської громади наші захисники та захисниці отримали квадрокоптери, FPV-дрони, РЕБ та іншу техніку та обладнання.

Дрони та комплекс «Мураха» для 128 бригади

Так захисники зі 128 бригади територіальної оборони отримали квадрокоптери Mavic 3T, FPV-дрони, роботизований комплекс «Мураха» та інше важливе спорядження.

«Від Тернопільської міської ради хлопці з 128 бригади ТрО, у якій воює голова ВО Свобода Олег Тягнибок, отримали квадрокоптери Mavic 3T, FPV-дрони, інші «цікаві подарунки». Подяка усім тернополянам, які долучаються до допомоги нашим бійцям, сплачують податки. Зі святом Дня Незалежності! Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Дрони, форма та РЕБ для 16 батальйону

16 батальйон отримав від громади Тернополя РЕБ, 50 FPV-дронів, 240 комплектів літньої польової форми, 300 пар штанів, спеціальну літню форму та роботизований компекс «Мураха». Окрім цього, військовим вручили почесні відзнаки міської ради.

«Наші захисники з 16 батальйону отримали від тернопільської громади РЕБ, 50 FPV-дронів, 240 комплектів літньої польової форми, 300 пар літніх польових штанів, 240 комплектів спеціальної літньої форми, наземний дрон «Мураха» тощо. Також вручили їм почесні відзнаки міської ради. Дякую нашим бійцям за захист. Дякую усім тернополянам, які підтримують наших оборонців!», – заявив Сергій Надал.

Дрони та РЕБ для тернопільських артилеристів

Також міський голова відвідав тернопільську 44 артилерійську бригаду.

«На передовій військовим з 44 бригади вручили нагороди та відзнаки Тернопільської міської ради, передали РЕБ та FPV-дрони. Також, до Дня міста, на звернення командира військової частини, міська рада перерахувала 2 300 000 грн. на рахунок військової частини. Дякую усім тернополянам, які долучаються до допомоги нашим бійцям і сплачують податки, підкресливши важливість підтримки оборонців країни», – підсумував Сергій Надал.

Нагадаємо 21 серпня мерія передала 40 FPV-дронів для «тернопільського» бойового батальйону. 19 серпня передали від Тернопільської міської ради ще 30 FPV-дронів на передову. 16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів. На днях мерія передали нашим воїнам з 110 бригади нову партію з 40 дронів. Також бійці 110 бригади отримали 15 квадрокоптерів Mavic. Нещодавно мерія передали на передову нашим захисникам з Сил спеціальних операцій нову партію з 50 fpv-дронів Також мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим бійцям з 65 бригади та чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

Новина від преслужби.