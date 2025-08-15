15.08.2025 22:36

Сергій Надал на фронті передав воїнам 105 бригади ТрО ЗСУ автомобіль та квадрокоптери

15.08.2025

Руслан Іннак

89

Міський голова Сергій Надал передав допомогу захисникам на фронті. Напередодні Дня міста разом з волонтерами «Допомога армії від Тернополя» він відвідав військових та доставив необхідну техніку й обладнання бійцям 105-ї окремої бригади територіальної оборони.

Серед переданого – автомобіль Mitsubishi L200 для виконання бойових завдань, квадрокоптери Mavic, планшети, ноутбуки, маскувальні сітки та інші необхідні речі для перебування на фронті. Це потужне підсилення для підрозділу, що допоможе ефективніше виконувати поставлені завдання.

Автомобіль забезпечить швидке маневрування на полі бою та надійну доставку боєприпасів. Квадрокоптери Mavic дозволять вести точну розвідку та контролювати ситуацію, мінімізуючи ризики для особового складу.

“Дякую воїнам за мужність та стійкість у боротьбі з ворогом. Бажаю здоров’я, сили, віри та міцності духу”, – зазначив Сергій Надал під час передачі допомоги.

Передане обладнання суттєво підвищить боєздатність підрозділу та продемонструє єдність тилу і фронту в боротьбі за перемогу.

Новина від пресслужби

