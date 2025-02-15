Сергій Бачинський: «Намагаємося з допомогою місцевих меценатів допомагати хворим діткам»

4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологією. У рамках цієї дати та проблематики представники благодійного проекту «Людина року – меценат року» провели захід, на якому прозвітували про те, що від початку діяльності матеріально допомогли понад 50 родинам, що не можуть собі дозволити дороговартісне лікування і де є онкологічно та кардіологічно хворі діти.

Торік збір коштів на лікувально-оздоровчий курс за благодійною програмою «Благодар-2024» становив 286 тисяч гривень. Кошти були розподілені між родинами Каміли Андрущенко, Давида Тросковця, Надії Урожайної, а також надані Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

За словами координатора благодійного проекту Сергія Бачинського, він упродовж понад десяти років відвідує лікарні, хворих дітей, їх рідних, говорить з лікарями, а відтак допомагає і медицині, і дає надію родинам з хворими дітьми.

На його думку, головне, щоб родичі хворих діток не опускали рук і боролися за здоровя і життя найрідніших.

Я об’єдную у благодійній справі медиків, родини хворих та благодійників-меценатів задля здоровя хворих діток. Ми допомагаємо конкретним родинам і щороку звітуємо про використання коштів, -каже Сергій Бачинський.- І сьогоднішній гуманітарно-соціальних форум, на який прийшли представники духовенства, засобів масової інформації, підприємці, що готові поділитися з іншими, медики, інші, покликаний сприяти добру, та милосердю у наш складний час. Суспільство має війну і більшість грошей спрямовує на допомогу ЗСУ, але грошей та підтримки потребують і ряд напрямків безпосередньо на Тернопільщині і добре, що знаходяться ті, хто розуміє це.

Сергій Бачинський знає історії кожного маленького пацієнта, якому збирають кошти заради життя. І дякую добрим людям від імені маленьких пацієнтів.

До слова, на форум завітала і мама маленької Каміли Анастасія Андрущенко. Ця внутрішньо переміщена сімя з Харківської області зараз мешкає у Кременці. Дитинка онкологічно хвора з 10 місяців, зараз дівчинці 10 років. Сімя протягом минулого року отримала матеріальну допомогу у рамках проекту «Людина року-меценат року», за що мати висловила подяку.

Хай і надалі до добрих справ долучаються нові підприємці, щоб можна було допомогти дітям, їх рідним, які не спроможні оплатити лікування.

Захід благословив отець Григорій з Тернопільського Свято-Троїцького духовного центру, зауваживши, що у важкий військовий час честь і хвала людям, що готові допомагати і проявляти милосердя.

За словами тернопільського підприємця Михайла Ратушняка, любов до ближнього має бути у серці кожного, і допомагати треба у наші дні не лише фронту, а й немічним, хворим, потребуючим. Діти наше майбутнє, за них бореться і ЗСУ. А Сергію Бачинському, з якими співпрацюємо роками, я вірю і даю кошти, бо знаю він віддасть все до копійки хворим дітям.

На добру справу ніколи не треба шкодувати грошей, бо все добро повертається сторицею.

Відтак представники Благодійного проекту «Людина року – меценат року» і Український меценатський Центр «Благодар» висловлюють вдячність благодійникам і меценатам, які роблять вагомий вклад у допомогу хворим дітям – ПАП «Фортуна» (керівник Ольга Фрич), АТТР «Оріон» (Роман Прийма), меражі закладів харчування «Автопорт» (Василь Олексій), ТОВ «Агроіндустрія-11» (Ірина Коваль), ТОВ «Продлюкс Плюс» (Петро Ландяк), «Івачівські ковбаси» (підприємець Наталія Федорів) та іншим.

А також у тому числі і нашій газеті «Свобода», що інформаційно підтримує цей благодійний проет, спрямований на підкримку онкологічно та кардіологічно хворих діток. Здоровя та божої благодаті нам усім.