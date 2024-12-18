Середня зарплата в Україні зростає: в яких галузях платять найбільше?

До 21 946 гривень зросла середня зарплата українців у третьому кварталі 2024 року. Це на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Які галузі платять найбільше, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Нерівномірний ріст

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні нині становить 21 946 гривень. Найбільше платять у галузі “Інформація та телекомунікації”. Зарплата становить 50 752 гривень (зросла на 37,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року). На другому місці – “Фінансова та страхова діяльність” – в середньому фахівці отримують 40 194 гривень (на 20,5% більше, ніж минулоріч). На третій позиції “Професійна, наукова та технічна діяльність” – 28 167 гривень (на 24,6% більше, ніж у 2023).

Також зросли зарплати у галузі “Державне управління та оборона” – до 26 904 гривень (на 24%). Найнижчі зарплати в освіті – 13 970 гривень (порівняно з минулим роком, зросли на 15,6%).

Київ та Львів – традиційно в лідерах

Трохи вище, ніж у Держстаті, оцінюють середню зарплату українців на сайті work.ua. За їхніми даними, станом на грудень становить 22 500 грн. Серед спеціальностей, де зросла найбільше – керівник відділу контенту (+155%), ортодонт (+90%), продюсер (+58%), кредитний експерт (+57%) та інструктор в автошколу (+56%).

Традиційно найвища середня зарплата у Києві – 25 000 грн. На другому місці Львів – 23 000 грн, на третьому Дніпро та Ужгород – 22 000 грн. До п’ятірки також входить Одеса – 21 500 грн. Найнижча серед обласних центрів середня зарплата у Сумах – 16 000 грн.

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