Середня зарплата українців цьогоріч перевищить 25 тисяч гривень. Чи покриє інфляцію?

Понад 25 тисяч гривень — саме таку середню зарплату обіцяють українцям уже найближчими роками. Уряд оновив Прогноз економічного та соціального розвитку на 2026–2028 роки та скоригував показники на поточний рік. Згідно з новими даними, зарплати зростатимуть швидше, ніж очікувалося раніше. Втім, різкий стрибок інфляції може суттєво зменшити відчутний ефект від цього підвищення. Якими будуть реальні доходи та чого чекати далі — зʼясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Зростання зарплат

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства опублікувало новий Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки. Базою для розрахунків були цьогорічні показники — саме їх і уточнювали. Середня заробітна плата, яку прогнозували урядовці на 2025 рік, мала становити 24 389 гривень. Натомість, за новими даними, вона становить 25 886 гривень. Йдеться про суми до виплати податків. Раніше економісти передбачали, що середня зарплата зросте на 8,1%, уточнює “РБК-Україна”. Втім, за новими даними, йдеться про зростання лише на 7,4% через вищу інфляцію.

Прогнози уряду

“Враховуючи ключову роль фактору безпеки та врахування ризиків для розвитку економіки, прогноз розроблений за двома сценаріями, основною відмінністю між якими є терміни суттєвого покращення безпекової ситуації в Україні”, — наголошують у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Урядовці розглядають два сценарії розвитку подій. Перший — якщо безпекова ситуація почне поліпшуватися з 2026 року. Другий — якщо це відбуватиметься з 2027 року. За першого сценарію очікують більшого зростання зарплат і ВВП та меншої інфляції протягом трьох наступних років. За другого — прогнози менш оптимістичні: зростання зарплат та ВВП сповільниться, а інфляція буде більшою.

Про які суми йдеться

Якщо безпекова ситуація покращиться вже у 2026 році, уряд прогнозує таке зростання заробітної плати. Наступного року вона мала би зрости на 6,5%, у 2027 році збільшитися на 8,9%, а у 2028 році зрости ще на 6,8%. У випадку, якщо безпекова ситуація в Україні покращиться у 2027 році, зарплати у 2026 році можуть зрости на 5,1%, у 2027 — на 5,7%, а у 2028 — на 4,6%.

Наводять урядовці і прогнозовані суми середньої заробітної плати українців. За першим сценарієм без вирахування податків могла би становити: 30 240 гривень наступного року; 35 268 гривень у 2027 році та 39 758 гривень ще за рік. За другим сценарієм, йдеться про 30 032 гривні наступного року; 34 808 гривень у 2027 році та 39 436 гривень у 2028 році.

Відчути ефект від збільшення зарплат українцям, на жаль, завадить інфляція. Її уряд прогнозує за тими ж двома безпековими сценаріями. Більш оптимістичний передбачає 8,6% інфляції наступного року, 5,9% у 2027 році та 5,3% у 2028 році. Менш оптимістичний прогноз вказує на 9,9% наступного року, 9,4% у 2027 році та 7,5% інфляції у 2028 році.

Що буде з економікою

Попри високу невизначеність прогнозу, його автори наголошують: їхні розрахунки близькі до прогнозів Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії. “За обома сценаріями прогнозується позитивний вплив на економіку системних структурних реформ у межах Ukraine Facility, співпраці з МВФ, євроінтеграції, стимулювання розвитку українського виробництва завдяки програмам політики “Зроблено в Україні”, створення сприятливих умов для інвесторів та активної участі приватного сектора у відновленні”, — зазначають автори документу.

Вони підсумовують — українська економіка матиме сталий тренд зростання, зокрема завдяки відбудові та трансформації у бік наближення до європейських стандартів.