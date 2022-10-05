П’ятдесятирічний житель Мельниці-Подільської територіальної громади постане перед судом за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Чоловік дерев’яними різками побив до смерті 52-річного знайомого.

Сталося це за таких обставин. 22 липня потерпілий прийшов у гості до знайомого. У цей момент до літньої кухні забіг сусід і почав дерев’яними різками бити чоловіка по руках, голові та по спині. Останній втратив свідомість, але нападника це не зупинило. Він привів до тями свою жертву і продовжив «виховний процес». У результаті численних травм та крововтрати потерпілий помер.

У ході слідства стало відомо, що загиблий вів антигромадський спосіб життя, на прожиття заробляв крадіжками. Жертвою злодія став і підозрюваний, саме тому він вирішив провчити односельця.

Після того, як сусід перестав подавати ознаки життя, підозрюваний повідомив про свій вчинок поліцію. Його затримали й оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Тепер справою чоловіка займатиметься суд, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.