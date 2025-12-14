Село Криве на Козівщині – земля патріотів та борців

Село Криве на Козівщині традиційно називають повстанським. Воно дало українському національному рухові три потужні постаті – М. Галасу, П. Федорова, І. Шанайду. Під час національно-визвольних змагань 1940-1950-х рр. багато уродженців патріотичного села були стрільцями, зв’язковими, санітарками, комірниками, касирами, станичними, референтами, провідниками різних рівнів. Про це розповів журналіст, літератор краєзнавець Степан Федорів у розвідці «Криве: книга-альбом» (Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2025. – 135 с.: фот.). Автор на основі грунтовного пошуку розповів про участь жителів села у національній визвольній боротьбі ХХ ст. Презентація книжки відбулася 25 листопада у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

У виданні автор запропонував й мандрівку сторінками історії села Криве від заснування, першої письмової згадки і до нинішніх днів. Значне місце у розповіді відведено духовному життю громади, шкільній освіті, діяльності громадських організацій. Пам’ятною подією в історії Кривого стало зведення у 1924 р. в центрі села на пожертви кривчан, які працювали за кордоном Народного дому. У ньому плідно працювали товариства «Просвіта», «Сокіл», «Рідна школа», «Пласт», «Союз українок», «Сільський господар», читальня та кооператива «Маслосоюзу».

Степан Федорів розповів про копітку роботу зі збору матеріалів для книги, їх опрацювання, систематизацію. У книжці автор помістив понад 300 світлин, зібраних в домівках мешканців Кривого, віднайдених в інших джерелах.

Основною ідеєю книжки є сильні духом люди. Про це говорив під час презентації кандидат історичних наук, науковий консультант видання Петро Гуцал. У дослідженні збережена пам’ять про героїчних і мужніх краян, як приклад звитяги для нинішнього та наступних поколінь – наголосив науковець.

Член Національних спілок України письменників та журналістів, голова Спілки слов’янських письменників України Володимир Барна зазначив, що книжка про Криве – це крок до осмислення себе, свого роду, кореня. Благословенна земля, яка дала державі таких патріотів.

Спогадами про свого стрийка – талановитого уродженця Кривого, поета, художника Миколу Волощука, який у важких умовах заслання на Колимі створив велике художнє полотно, присвячене Україні, зберіг його та привіз на Батьківщину, поділився архітектор, педагог, літератор Ярослав Волощук.

Цінним посібником з історії села Криве назвала презентоване видання уродженка села Леся Орляк. Вона – педагог, волонтерка, громадська діячка, мати Героя України Олександра Орляка. Пані Леся розповіла про долі своїх рідних, імена яких названі у книзі-альбомі «Криве».

«Самоцвітом краєзнавства» назвав розвідку С. Федоріва головний редактор всеукраїнської газети «Сільський господар плюс» Богдан Новосядлий, привітавши автора з виходом книжки.

Окрасою заходу стало авторське прочитання оповідок художником, літератором Миколою Дмітрухом. Модерувала захід завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Марія Пайонк.

Під час презентації експонувались художні роботи Миколи Волошука – картина «Юні Тарас Шевченко та Леся Українка» (1956 р.) та акварель з приватної збірки Степана Федоріва «По дорозі з Козови» (1961). Учасники заходу мали можливість познайомитись з книжково-ілюстративною виставкою «Криве і кривчани у друкованому слові» з документних фондів Тернопільської ОУНБ.

Працівники відділу краєзнавства та бібліографії ТОУНБ вдячні Ярославові Волощуку за подаровані тернопільській книгозбірні книги.