Секрети гармонії на кухні: як правильно вибрати стіл та стільці

В багатьох родинах кухня – це насамперед місце, де збираються близькі, де спілкуються і відпочивають. А вже потім це місце де готують їсти. Саме тому дуже важливо в цій кімнаті створити комфортні умови та затишок.

Для створення гармонії, на думку експертів МебельОк, важливим критерієм облаштування є вибір меблів. Оскільки приміщення для відпочинку об’єднує в собі одразу декілька функцій, то і столи та стільці для кухні: https://www.mebelok.com/uk-ua/kukhonni-stoly-ta-stiltsi/ повинні вирізнятися практичністю. Великий асортимент виробів, представлений на віртуальній вітрині гіпермаркету, дозволяє придбати бажану та необхідну річ.

Розмір та вигляд мають значення

В більшості квартир кухня – це невелика кімната, а тому майстри радять кожен сантиметр площі використовувати максимально раціонально. Звісно, господарі великих приміщень можуть дозволити собі різноманітні експерименти з меблями, а от при наявності малогабаритної квартири вибирати слід якомога виваженіше.

Завдяки великій пропозиції меблевого салону вирішити проблему з облаштуванням невеликої кухні надзвичайно просто. Меблі високої якості допоможуть створити затишну атмосферу. На віртуальній вітрині представлені:

Прямокутні столи, які як правило, розташовують вподовж стіни. В такому випадку слід купити стільці такої форми, яка дозволить їх підсунути під стільницю, і тим самим зберегти прохід вільним.

Напівкруглі стільниці – ідеальний варіант для невеликої кімнати. Основна перевага – безпека для дітей, адже в таких виробам немає гострих кутів.

Трансформери – максимально зручне рішення для маленької кухні. Стилісти радять звернути увагу на механізм трансформації – стіл повинен просто розкладатися та надійно фіксувати форму.

Овальні стільниці, які широко використовують у достатньо просторому просторі. Ці елегантні вироби здатні вмістити родину із 4-6 чоловік.

Столи та стільці незвичної форми, які розкішно виглядають у великій кімнаті із сміливими дизайнерськими рішеннями.

На офіційному сайті представлені як готові комплекти меблів для кухні, так і окремі предмети. Саме столи та стільці для кухні, які можна замовити окремо, дозволяють створювати цікаві композиції, тим самим проявляючи власну індивідуальність.

Поєднувати можна предмети, виготовлені одночасно з декількох кольорів, різних текстур та матеріалів. Великий асортимент меблів для кухні дозволяє експериментувати та втілювати в життя любі задумки.