Секретар УПЦ МП, якого заскочили з 17-річним хористом, став єпископом у сусідній з Тернопільщиною області

Секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП, архімандрита Никиту (Сторожука), який став фігурантом нещодавнього скандального обшуку Служби безпеки України, висвятили на єпископа архімандрита.
“Чин звершили у Свято-Троїцькому храмі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії. Архімандрита Никиту (Сторожука), клірика Чернівецько-Буковинської єпархії, нарекли у єпископа Івано-Франківського і Коломийського”, – повідомляють на сайті УПЦ МП.
Архімандрит — титул управителів великих чоловічих монастирів, ректорів духовних семінарій, керівників духовних місій та монаших чинів.
23 листопада Івано-Франківську єпархію УПЦ МП очолив провокатор з бази “Миротворець” архимандтрит Никита (Сторожук) з Чернівців. Архимандрита Никиту внесли до бази “Миротворця” у 2020 році як провокатора, що займається маніпуляціями і дестабілізацією суспільного життя в Україні. Цей клірик проявив себе як противник незалежності українського православ’я від РПЦ.
Нагадаємо, 25 листопада СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Також працівники СБУ заскочили новопризначеного керівника Івано-Франківської єпархії з оголеним 17-річним хористом.
А 27 листопада СБУ прийшла з обшуком в Івано-Франківську єпархію УПЦ МП.
СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава, повідомляє пресслужба СБУ.