Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита

СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Про це повідомили в пресслужбі СБУ. За даними джерел LB.ua, обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

За даними джерел, під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

“У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення”, – зазначили в пресрелізі правоохоронці.

За даними слідства, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски “московської церкви” тощо.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка “героя росії”, підписана міністром оборони РФ за “захоплення Криму” у 2014 році.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Климент у коментарі LB.ua щодо слідчих дій та того, чи збираються висвячувати Никиту на єпископа, відповів: “СБУ повідомила, що в наслідок огляду єпархіального управління у її співробітників виникли питання щодо деяких документів. Керівництво єпархії надало свої відповіді на всі питання щодо цього. Іншої інформації Служба безпеки не оприлюднювала. Відповідно до законодавства, сторонні особи не могли бути присутні при роботі правоохоронних органів. Тому інша інформація не має підтвердження і викликає запитання щодо законності її тиражування”.