СБУ затримали тернополянина, який виявився прокремлівським інтернет-агітатором

Співробітники Тернопільського управління СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали прокремлівського інтернет-агітатора, який перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою у запереченні збройної агресії російської федерації проти України.

Підозрюваний переховувався у одному із сіл Буковини, що знаходиться неподалік кордону з Молдовою.

За даними слідства, місцевий прихильник ініціатив колаборанта Стремоусова після початку повномасштабного військового вторгнення рф використовував власний профіль у популярній соціальній мережі для виправдовування дії російської влади та заперечення факту збройної агресії.

Зокрема, він поширював зрежисоване кремлівськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» з охопленого вуличними боями міста.

Також СБУ встановила, що в минулому підозрюваний проголошував себе «народним мером Тернополя» під час участі у ініціативах сумнозвісного лідера фейкового «народовладдя» Анатолія Балахніна.

Після повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України тернополянин зник у невідомому напрямку та переховувався від правоохоронців понад пів року.

Наразі затриманому інтернет-агітатору суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він й очікуватиме на судовий розгляд своєї справи.