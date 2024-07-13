СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам, які штурмували Авдіївку, ще один – отримав 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще чотирьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. За матеріалами СБУ одного із фігурантів уже засуджено до 15 років тюрми.

Навесні цього року українські захисники взяли його у полон, коли він у складі ворожого підрозділу намагався прорватися до Куп’янська.

Як встановило розслідування, поплічником агресора виявився мешканець тимчасово захопленого Криму. На початку 2024 року, перебуваючи у москві, він «записався» до лав окупантів у місцевому військкоматі.

Звідти його направили до 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф, у складі якої брав участь у «м’ясних штурмах» позицій ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Ще трьох зрадників було взято у полон під час жорстоких боєзіткнень у районах Бахмута, Авдіївки та Лисичанська на початку літа цього року.

За даними військової контррозвідки СБУ, фігуранти мешкали у тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Звідти чоловіки добровільно «мобілізувалися» до окупаційних угруповань рф. Деякі з них ще до початку повномасштабної війни.

Так, один із зловмисників був вогнеметником у ряхах підконтрольної рф «народної міліції лнр».

У складі ворожого угруповання він брав участь у захопленні Попасної та Лисичанська. Згодом його «відрядили» обстрілювати передові позиції українських захисників у районі Білогорівки.

Інший зрадник прибув до російського військкомату у м. Калуга, де уклав контракт з міноборони рф.

Після нетривалих курсів бойової підготовки його призначили на посаду стрільця у складі 1008-го мотострілецького полку збройних сил рф та перекинули воювати під Бахмут.

Ще одним фігурантом виявився рецидивіст, який для погашення судимості вступив до мотострілецького полку «Восток» країни-агресора. Там він брав участь у бойових операціях в районі Авдіївки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом полоненим зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

За цими ж статтями реальний термін ув’язнення отримав поплічник агресора з тимчасово захопленого Криму.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.