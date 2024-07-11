СБУ повідомила про підозру черговому зраднику

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо чергового колаборанта, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та приєднався до органів окупаційної влади у Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Бердянського району росіянами 31-річний житель села Новотроїцьке вступив до лав незаконного карального органу окупантів – т. зв. «ГУ ВД по Запорожской области».

На посаді «дільничного інспектора» він допомагав країні-агресору придушувати опір і залякувати мирних жителів, а також сприяв росіянам у переслідуванні родичів військовослужбовців ЗСУ та ветеранів АТО/ООС.

Перебуваючи у лавах псевдо правоохоронного органу, зрадник вказував окупантам на патріотично налаштованих мешканців села та організовував спільно з російськими військовими обшуки у їхніх помешканнях.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності підозрюваного здійснювали співробітники УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області.