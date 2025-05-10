Самообмеження замість спокуси: тисячі українців добровільно відмовляються від азартних ігор

В Україні стрімко зростає кількість людей, які добровільно обмежують собі доступ до казино, гральних автоматів та онлайн-ставок. Лише у 2024 році понад 9 тисяч осіб подали заяви про самообмеження — втричі більше, ніж роком раніше. А загалом у Реєстрі лудоманів уже майже 15 тисяч прізвищ.

Самообмеження — інструмент порятунку

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, створили у 2021 році. Його веде державне агентство «ПлейСіті», що прийшло на заміну ліквідованій КРАІЛ. Подати заяву до Реєстру можна добровільно — це роблять 99% зареєстрованих. Обмеження діють від шести місяців до трьох років та стосуються як офлайн-закладів, так і онлайн-ігор.

Очільник «ПлейСіті» Геннадій Новіков пояснює: «Ми бачимо зростання поінформованості. Люди самі прагнуть себе вберегти. Наша мета — зробити інструмент самообмеження максимально зручним і доступним».

Правила доступу — жорсткі

Якщо людину внесено до Реєстру — за її заявою, рішенням суду чи державного органу — виключити її звідти до завершення обмежувального терміну неможливо. У випадку примусового внесення особа також втрачає право отримувати споживчі кредити. Така система покликана запобігти поглибленню фінансових проблем ігроманів.

Реєстр планують модернізувати

У 2025 році заплановано запуск нової версії Реєстру на державній цифровій платформі Дія.Engine. У перспективі — можливість самообмеження «в один клік», автоматизоване внесення до списку та додатковий функціонал для операторів ринку.

Наразі ж система працює у тестовому режимі і, за словами розробників, потребує доопрацювання — зокрема в частині захисту персональних даних.

Лудоманія — офіційно визнане захворювання

Всесвітня організація охорони здоров’я включила ігрову залежність до Міжнародної класифікації хвороб як психічний розлад. Це означає, що лудоманія — не просто шкідлива звичка, а серйозна проблема, яка вимагає фахової допомоги та державної уваги.