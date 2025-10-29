«Самбір–Нива-2» переміг і піднявся на 3-ю сходинку таблиці

25 жовтня в п’ятнадцятому турі другої ліги групи А тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» приймав київський «Атлет».

На початку першого тайму територіальною перевагою заволоділи господарі й раз за разом загрожували воротам киян. Рахунок могли відкривати Максим Крамарчук, Максим Пежинський та інші футболісти «Самбора–Ниви-2», але деяким ударам бракувало точності, а з іншими справився воротар гостей.

На 44-й хвилині господарі таки відкрили рахунок поєдинку. Після подачі кутового влучного удару головою завдав Мар’ян Бац.

У другому таймі «атлетівці» пробували змінити хід поєдинку, але реальної загрози воротам господарів не могли створити. Натомість на 68-й хвилині Максим Пежинський подвоїв рахунок – 2:0. А вже на 73-й хвилині Данил Тищенко отримав другу жовту картку і залишає «Атлет» у меншості.

Більше м’ячів у поєдинку команди не забивали.

Тож «Самбір-Нива-2» здобула три очки і з 24-ма очками піднялася на третю сходинку турнірної таблиці.

«Самбір-Нива-2» – ФК «Атлет» (Київ) – 2:0 (1:0).

Голи: М. Бац (44), М. Пежинський(68).

«Самбір–Нива-2»: Володимир Шарун, Максим-Любомир Шута, Мар’ян Бац, Володимир Матусевич, Андрій Дем’янчук, Вадим Садовнік, Богдан Бідзінський (Дмитро Дударєв, 74), Дмитро Макаров (Назар Ващишин, 30), Максим Пежинський (Юрій Болюк, 88), Владислав Мендрук (Юрій Лащук, 74), Максим Крамарчук (Олександр Хомишак, 88). Старший тренер – Роман Марич.

У шістнадцятому турі 1 листопада «Самбір-Нива-2» гратиме на виїзді із житомирським «Поліссям-2».