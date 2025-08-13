Садимо полуницю у серпні

Серпень – час, коли природа готується до осіннього спокою, але для садівників це ідеальний момент, щоб закласти фундамент для соковитих ягід полуниці наступного літа. Посадка полуниці в серпні дозволяє рослинам вкоренитися, набратися сил і підготуватися до плодоношення, у цей час вони заряджають енергію.

Серпень в Україні – це період, коли спека поступово відступає, ночі стають прохолоднішими, а ґрунт зберігає достатньо вологи для вкорінення рослин. Температура ґрунту в серпні зазвичай становить 15–20°C, що ідеально для розвитку кореневої системи полуниці. Рослини встигають адаптуватися до нового місця перед зимовими холодами.

У серпні немає палючої спеки, яка може висушити молоді саджанці, а дощі допомагають підтримувати вологість ґрунту.

Полуниця, посаджена в серпні, до весни формує міцну кореневу систему і готова плодоносити вже наступного сезону.

У цей період багато розплідників пропонують свіжі саджанці або вуса, які легко приживаються.

Полуниця – це ягода, яка любить сонце, тепло і комфорт, наче кіт, що гріється на підвіконні. Вибір правильної ділянки – це перший крок до щедрого врожаю.

Щоб полуниця радувала соковитими ягодами, ділянка має відповідати кільком умовам. Полуниця потребує щонайменше 6–8 годин прямого сонячного світла на день. Тінь від дерев чи будівель може зменшити врожайність і зробити ягоди менш солодкими.

Виберіть місце, захищене від сильних вітрів, наприклад, біля огорожі чи живоплоту.

Полуниця не любить заболочених ділянок. Грунтові води мають бути не ближче 60 см до поверхні. Ідеальними є чорноземи, супіски або суглинки з нейтральною кислотністю (pH 5.5–6.5). Важкі глинисті або піщані ґрунти потребують попередньої підготовки.

Перед вибором ділянки перевірте кислотність ґрунту за допомогою лакмусового паперу або pH-метра. Якщо ґрунт занадто кислий, внесіть вапно (200–300 г на 1 м²), якщо лужний – торф або сірку.

Полуниця – вибаглива до попередників, адже деякі культури залишають у ґрунті шкідників або виснажують його. Рекомендовані попередники Гірчиця, люпин, горох, квасоля, цибуля, часник, редиска, морква Нерекомендовані попередники – картопля, томати, баклажани, перець, огірки, малина.

Підготуйте ділянку за 2–3 тижні до посадки, щоб ґрунт встиг осісти. Видаліть бур’яни, коріння та рослинні залишки. Бур’яни конкурують за поживні речовини, тому важливо позбутися їх повністю.

Перекопайте ґрунт на глибину 25–30 см, щоб покращити аерацію та дренаж. На 1 м² додайте 5–7 кг перегною або компосту, 200 г деревної золи та 30–40 г нітроамофоски. Ці добрива забезпечать рослини поживними речовинами.

Розрівняйте ґрунт граблями, щоб уникнути западин, де може накопичуватися вода.

Якщо ґрунт важкий, додайте пісок (1 відро на 1 м²), щоб покращити його структуру. Для піщаних ґрунтів внесіть торф або глину для утримання вологи.

Віддайте перевагу саджанцям із закритою кореневою системою (в горщиках), адже вони краще приживаються. Якщо ви розмножуєте полуницю вусами, обирайте розетки першого порядку від здорових материнських кущів. Перед посадкою замочіть корені в розчині біостимулятора на 1–2 години для кращого вкорінення.

Викопайте ямки глибиною 10–15 см на відстані 20–30 см між кущами і 60–80 см між рядами. Це забезпечить рослинам достатньо простору для росту.Пролийте лунки водою (0,5 л на ямку) за годину до посадки.

Опустіть корені в лунку вертикально, розправте їх. Сердечко куща має залишатися на рівні ґрунту – не заглиблюйте його, щоб уникнути гнилі.Акуратно засипте корені землею, злегка утрамбуйте. Покрийте ґрунт навколо кущів соломою, тирсою або агроволокном шаром 5–7 см. Мульча збереже вологу і захистить від бур’янів.

Важливо: ніколи не заглиблюйте сердечко куща, адже це може призвести до його загнивання і загибелі рослини.

Після посадки полийте кожен кущ 0,5–1 л води. Якщо погода суха, повторюйте полив щодня протягом першого тижня.

Агроволокно – це як чарівна ковдра для полуниці: воно захищає, зігріває і спрощує догляд. Посадка на агроволокно стає все популярнішою в Україні завдяки своїм перевагам.

Агроволокно зменшує кількість бур’янів, зберігає вологу і захищає ягоди від бруду.