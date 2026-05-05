Ринок нерухомості 2026: де в Україні найдорожче житло

У першому кварталі 2026 року ціни на квартири зросли в більшості регіонів. Найдорожчими містами залишаються Київ, Львів та Ужгород, однак інші обласні центри поступово скорочують розрив. Про тенденції на ринку нерухомості розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

На одно- і двокімнатні квартири ціни найбільше зросли у Тернополі

Трійку міст-лідерів за ціною квартир на вторинному ринку складають Київ, Львів та Ужгород. Такими є дані щоквартального звіту ринку нерухомості від ЛУН (сайт про нерухомість). За підсумками першого кварталу цього року найдорожчі однокімнатні квартири були у Львові (в середньому 71,6 тис. дол.), друге місце посів Київ (70 тис. дол.), а третє – Ужгород (67 тис. дол.).

Двокімнатні квартири станом на початок квітня коштують: 110 тис. дол. – у Києві, 100 тис. дол. – у Львові та 95,3 тис. дол. – в Ужгороді. У сегменті трикімнатного житла ціни розподілилися так: 160 тис. дол. – у Києві, 126 тис. дол. – у Львові та 112 тис. дол. – в Ужгороді.

Щоправда, на думку аналітиків, трійка лідерів може невдовзі змінитися. Середня вартість трикімнатних квартир у Чернівцях майже впритул наблизилася до ужгородського рівня і становить 110 тис. дол.

Загалом ціни на трикімнатне житло зростають по всій країні. Рекордне подорожчання зафіксували в Сумах – в середньому вартість трикімнатної квартири тут зросла на 45% за рік. Водночас вона залишається однією з найнижчих у країні – 53 тис. дол.

Серед однокімнатних квартир на вторинному ринку найбільше зростання зафіксували в Тернополі – 37% за рік (до 50 тис. дол. у середньому). На другому місці – Одеса: +25% (до 49,5 тис. дол.). На третьому – Рівне: +20% та середня ціна 57 тис. дол.

Двокімнатні квартири на вторинному ринку за рік суттєво подорожчали в Сумах – 23%, у Кропивницькому і Чернівцях – 20%. Але лідером, як і в сегменті «однокімнаток», залишається Тернопіль – плюс 34%.

Українці масово скуповують житло на Тернопільщині

За даними інформаційного видання «Ліга. Нет» українці масово скуповують житло на Тернопільщині. Найбільшу кількість завершених продажів зафіксовано у Тернопільській області, де з початку 2026 року завершили продажі в 15 ЖК. Нові продажі в регіоні стартували лише у чотирьох комплексах. Про це свідчать дані щоквартального звіту маркетплейсу ЛУН.

Попит на новобудови

Зростають ціни і на новобудови. Згідно з аналітикою ЛУН, найдорожчі однокімнатні квартири «первинки» наразі у Львові (3 млн грн), Києві (2,6 млн грн) та Вінниці (2,1 млн грн).

Серед двокімнатних квартир лідерство у Кропивницького (4,5 млн грн), Львова (4,2 млн грн) та Києва (4 млн грн). А серед трикімнатних – в Кропивницького (6,4 млн грн), Ужгорода (5,9 млн грн) та Києва (5,4 млн грн).

За рік найбільше зростання зафіксували у Житомирі (29%), Тернополі та Хмельницькому (21%), Івано-Франківську (15%), Одесі та Рівному (14%), Львові (11%), Києві (9%), Ужгороді (4%). Якщо ж рахувати в доларах, то у Львові зростання становило 6%, у Києві – 2%, а в Ужгороді ціни залишилися без змін.

Зниження продемонстрували лише середні ціни у Запоріжжі – за рік вони впали на 5%.

Будинок чи квартира?

За даними ЛУН, станом на березень 2026 року інтерес до купівлі будинків становить 50-70% від попиту на квартири. Цей сегмент почав поступово відновлюватися після спаду на початку 2024 року.