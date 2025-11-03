Рибоохоронний патруль знову виявив браконєрів з сітками на Тернопільщині

Тернопільський рибоохоронний патруль продовжує патрулювання по водних об’єктах області задля охорони та збереження рибних популяцій. В ході проведення рибоохоронної роботи за період з 27 жовтня по 02 листопада 2025 року головними державними інспекторами було викрито порушення природоохоронного законодавства.

Складено 1 протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП та 4 акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, згідно якого інспекторами було вилучено 4 сітних заборонених знарядь лову.

Вчергово нагадуємо, що з 01 листопада 2025 року у Тернопільській області діє заборона на лов водних біоресурсів на зимувальних ямах. З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням видано відповідний Наказ від 21 жовтня 2025 р. № 76.

Отже, шановні рибалки, дотримуйтеся природоохоронного законодавства та рибальте відповідально! Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, та (097) 427-85-95.