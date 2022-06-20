Попри заборону та загрозу отримати штраф, недобросовiснi жителi продовжують спричиняти пожежi.

Як повiдомили в обласному управлiннi ДСНС, лише за цi вихiднi на теренах краю зафiксували 12 загорянь, 8 з яких – на вiдкритiй територiї.

“Невже нам мало спопеляючого вогню, котрий принiс на нашу землю “русскiй мiр”? Чому до своєї ж землi ми ставимося так само жахливо, як i клятi окупанти? Люди, схаменiться! Палiть ворога, а не рiдну землю!”, – наголосили у службi порятунку.

Наймасштабнiшi пожежi сталися у Тернопiльському та Чорткiвському районах. У селi Плотича Козiвської зайнялися суха трава та очерет на площi 1 гектара. Палали чагарники на такiй самiй територiї у селi Лисичники Залiщицької громади.

Лiс площею у 20 гектарiв мiг згорiти на Кременеччинi. На щастя, пожежу у с. Комарiвка вчасно лiквiдували рятувальники, якi не дали вогню перекинутися на посадку.

Причини виникнення пожеж та матерiальнi збитки встановлюються.