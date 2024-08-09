рятувальники 14 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах

7 серпня 14 разів на Тернопільщині рятувальники залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах. Про це повідомляють у ДСНС.
“Протягом минулої доби було вилучено гнізда шершнів та ос на територіях приватних домогосподарств у містах Теребовля, Тернопіль, Бучач, а також у селах Великі Бірки, Чистилів, Ладичин, Кобиловолоки, Підгороднє, Буцнів Тернопільського району, селі Вишнівець Кременецького району та селах Зелена, Капустинці, Худиківці Чортківського району” – йдеться у повідомленні.
Рятувальники звертають увагу на важливість безпеки! Шершні можуть бути небезпечними для людини, особливо для тих, хто має алергію на укуси комах. Тому важливо бути обережними і дотримуватися наступних рекомендацій:
Будьте відповідальними за свою безпеку та безпеку своїх близьких! Ваша обачність може врятувати життя.