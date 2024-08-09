рятувальники 14 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах

7 серпня 14 разів на Тернопільщині рятувальники залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах. Про це повідомляють у ДСНС.

“Протягом минулої доби було вилучено гнізда шершнів та ос на територіях приватних домогосподарств у містах Теребовля, Тернопіль, Бучач, а також у селах Великі Бірки, Чистилів, Ладичин, Кобиловолоки, Підгороднє, Буцнів Тернопільського району, селі Вишнівець Кременецького району та селах Зелена, Капустинці, Худиківці Чортківського району” – йдеться у повідомленні.

Рятувальники звертають увагу на важливість безпеки! Шершні можуть бути небезпечними для людини, особливо для тих, хто має алергію на укуси комах. Тому важливо бути обережними і дотримуватися наступних рекомендацій:

Не намагайтеся самостійно видаляти гнізда. Це може призвести до агресивної поведінки комах і збільшення ризику укусу.

Залишайтеся на безпечній відстані від виявлених гнізд.

Негайно звертайтеся до рятувальної служби або спеціалізованих організацій, які мають необхідне обладнання та навички для безпечного вилучення гнізд.

Будьте відповідальними за свою безпеку та безпеку своїх близьких! Ваша обачність може врятувати життя.