Рятувальники Тернопільщини вчора вилучили 15 гнізд небезпечних комах

12 серпня на Тернопільщині рятувальники 15 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах. Про це повідомляють у ДСНС.
“Співробітники підрозділів ДСНС 15 разів залучались до вилучення гнізд шершнів, що оселилися в небезпечній близькості до людей на території Збаразької, Чортківської, Байковецької, Бучацької, Заліщицької, Збаразької, Теребовлянської, Монастириської, Мельнице-Подільської, Васильковецької, Нагірянської, Білобожницької та Білецької територіальних громад.” – йдеться у повідомленні.
Шершні можуть бути небезпечними для людини, особливо для тих, хто має алергію на їх укуси. Тому важливо бути обережними і дотримуватися наступних рекомендацій:
Будьте відповідальними за свою безпеку та безпеку своїх близьких! Ваша обачність може врятувати життя.