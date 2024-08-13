Рятувальники Тернопільщини вчора вилучили 15 гнізд небезпечних комах

12 серпня на Тернопільщині рятувальники 15 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах. Про це повідомляють у ДСНС.

“Співробітники підрозділів ДСНС 15 разів залучались до вилучення гнізд шершнів, що оселилися в небезпечній близькості до людей на території Збаразької, Чортківської, Байковецької, Бучацької, Заліщицької, Збаразької, Теребовлянської, Монастириської, Мельнице-Подільської, Васильковецької, Нагірянської, Білобожницької та Білецької територіальних громад.” – йдеться у повідомленні.

Шершні можуть бути небезпечними для людини, особливо для тих, хто має алергію на їх укуси. Тому важливо бути обережними і дотримуватися наступних рекомендацій:

Не намагайтеся самостійно видаляти гнізда небезпечних комах. Це може призвести до їхньої агресивної поведінки і збільшення ризику укусу.

Залишайтеся на безпечній відстані від виявлених гнізд.

Негайно звертайтеся до рятувальної служби або спеціалізованих організацій, які мають необхідне обладнання та навички для безпечного вилучення гнізд.

Будьте відповідальними за свою безпеку та безпеку своїх близьких! Ваша обачність може врятувати життя.