25.02.2023 21:32

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Рятувальнику Сергію Гоцуляку, котрий загинув на Харківщині, присвоїли звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. ФОТО

25.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно присвоєно Сергію Гоцуляку, який загинув під час виконання бойового завдання на звільненій від окупантів Харківщині.

Він очолював групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Тернополя” є найвищою формою публічного визнання видатних заслуг перед територіальною громадою міста та присвоюється за вагомий особистий вклад у встановлення української державності, за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

 

24 лютого 2023 року заслужену нагороду вручили дружині та дочці загиблого героя.

“Ми з гордістю відзначаємо самовіддане служіння та жертовність Сергія Гоцуляка, який є прикладом найвищих стандартів професіоналізму та відваги у служінні своїй країні та громаді. Висловлюємо глибокі співчуття його родині та близьким і сердечну вдячність за його службу”, – зазначають в обласному управлінні ДСНС.

 

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопіль, події, Сергій Гоцуляк, "Почесний громадянин міста"

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