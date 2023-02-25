Рятувальнику Сергію Гоцуляку, котрий загинув на Харківщині, присвоїли звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. ФОТО

Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно присвоєно Сергію Гоцуляку, який загинув під час виконання бойового завдання на звільненій від окупантів Харківщині.

Він очолював групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Тернополя” є найвищою формою публічного визнання видатних заслуг перед територіальною громадою міста та присвоюється за вагомий особистий вклад у встановлення української державності, за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

24 лютого 2023 року заслужену нагороду вручили дружині та дочці загиблого героя.