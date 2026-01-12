Рушник єднання – з Тернополя в Аргентину

Проєкт створення Міжнародного вишитого рушника єднання “Цвіт Вишиванки” започаткували в 2013 році з ініціативи керівника БФ “Цвіт вишиванки” Євгена Філя, очільника громадської організації “Ліга підприємців “Українська справа” Михайла Ратушняка, тодішнього голови громадської спілки “Українська Всесвітня Координаційна Рада” Михайла Ратушного.

Відтоді уже вишито узори на Всеукраїнському рушнику єднання «Цвіт вишиванки» у хронологічному порядку: Тернопільщина, Івано-Франківщина, Канада, Польща, Німеччина, Черкащина, Полтавщина, Січеславщина (Дніпропетровщина), Італія, Великобританія, Австрія, Латвія, Литва, Естонія, Львівщина, Крим, Волинь, Рівненщина, Хмельниччина, Вінниччина, Житомирщина, Київ, Буковина, Закарпаття, США.

Як розповів голова БФ “Цвіт вишиванки”, директор Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь, на рушнику вже вишито візерунки 10 країн світу, 13 областей України, АР Крим та Києва.

Кінцевий результат проєкту передбачає представлення на полотні 24 орнаментів з областей України, АР Крим і міста Київ, 26 узорів з країн компактного проживання української діаспори.

До Буенос-Айресу рушник прибув зі Сполучених Штатів Америки, де над своїм візерунком-візитівкою працювали місцеві майстрині-українки з Об’єднання Жінок “Просвіта” в Аргентині, Спілки Української Молоді в Аргентині, Українського культурного товариства ”Просвіта” в Аргентині.