Роз’яснювальна робота приносить свої результати: підлітки на Тернопільщині дедалі частіше викривають спроби вербування з боку російських спецслужб

У Тернопільській області за останні місяці фіксується все більше випадків, коли неповнолітні самостійно зверталися до правоохоронних органів, повідомляючи про спроби їх завербувати через соцмережі. Це новий і важливий зсув: підлітки починають усвідомлювати масштаби загрози та дедалі активніше взаємодіють із правоохоронцями.

За даними поліції та СБУ, у кожному з таких випадків своєчасне інформування допомогло зупинити злочин на самому старті, не дозволивши ворожим кураторам втягнути дитину в підпали чи диверсії. Саме молодь сьогодні дедалі краще розпізнає небезпеку — і це суттєво змінює ситуацію в регіоні.

“Все почалося з дивної пропозиції підзаробити”

Типовий сценарій вербування залишається незмінним. Підлітку пише незнайомець у месенджері — найчастіше Telegram, Instagram або TikTok. Спершу – невимушений діалог, меми, жарти, пропозиція «легких грошей».

Однак ті неповнолітні, що останнім часом звернулися до поліції на Тернопільщині, уже на ранньому етапі відчули неладне:

занадто наполегливі запити;

прохання про фотографії інфраструктури;

завдання з чіткими геомітками;

анонімні голосові повідомлення з інструкціями.

Підлітки відреагували правильно: перервали контакт і одразу повідомили правоохоронців. Це дозволило зафіксувати діяльність російських кураторів, заблокувати канали комунікації та запобігти потенційним злочинам.

Схема вербування: від “невинних завдань” до відвертого криміналу

У регіоні вже добре відомі шаблони, за якими працюють російські оператори:

Пошук цільової аудиторії. Неповнолітні, яких легко зацікавити грошима або “таємною місією”. Легенда. Вербувальник видає себе за волонтера, “хакера”, “учасника гри”, інколи — навіть за співробітника українських спецслужб . Перші дрібні доручення. Фото об’єктів, фіксація пересування техніки, перевірка камер. Поступове втягування. Після кількох виконаних пунктів дитині пропонують підпал або інше небезпечне завдання. Маніпуляції страхом. Погрози “посадити” за вже виконані дрібні доручення стають інструментом контролю.

Росіяни розраховують на тиск і психологічну незрілість. Але ситуація змінюється: завдяки ширшому інформуванню підлітки дедалі частіше бачать у таких пропозиціях пастку.

Новий тренд: неповнолітні вже не мовчать

У кількох випадках на Тернопільщині діти показали дорослу відповідальність:

вони не лише припинили спілкування з вербувальниками, а й ініціювали звернення до правоохоронців.

Це стало можливим завдяки:

роботі СБУ та поліції на випередження – протягом 2025 року у навчальних закладах Тернопільщини проведено понад 500 інформаційних заходів;

увазі батьків;

медійному розголосу про випадки втягування неповнолітніх у диверсії.

Такі звернення — ключовий фактор, який дозволяє запобігти злочинам ще до їхнього планування.

Як реагують українські служби

Правоохоронці працюють із неповнолітніми насамперед у превентивній логіці. Якщо дитина вчасно повідомляє про небезпеку — мова не йде про покарання. Служби пояснюють ризики, фіксують факти вербування, блокують канали зв’язку та надають підтримку сім’ї.

У деяких випадках саме підліткова пильність допомогла виявити цілу мережу акаунтів, через які російські оператори влаштовували пошук “виконавців”.

Що може зробити суспільство

Профілактика — єдиний ефективний механізм. Потрібно:

говорити з дітьми про онлайн-небезпеку;

пояснювати, як розпізнати вербувальника;

навчити підлітків не соромитися звертатися по допомогу;

підкреслювати відповідальність за такі злочини, але й гарантувати підтримку у випадку добровільного звернення.

Позитивна тенденція вже є: підлітки Тернопільщини стають активними учасниками власної безпеки. Чим більше таких історій — тим менше шансів, що російські спецслужби зможуть використати дітей як знаряддя терору.