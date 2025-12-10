Роз’яснювальна робота приносить свої результати: підлітки на Тернопільщині дедалі частіше викривають спроби вербування з боку російських спецслужб

У Тернопільській області за останні місяці фіксується все більше випадків, коли неповнолітні самостійно зверталися до правоохоронних органів, повідомляючи про спроби їх завербувати через соцмережі. Це новий і важливий зсув: підлітки починають усвідомлювати масштаби загрози та дедалі активніше взаємодіють із правоохоронцями.
За даними поліції та СБУ, у кожному з таких випадків своєчасне інформування допомогло зупинити злочин на самому старті, не дозволивши ворожим кураторам втягнути дитину в підпали чи диверсії. Саме молодь сьогодні дедалі краще розпізнає небезпеку — і це суттєво змінює ситуацію в регіоні.
Типовий сценарій вербування залишається незмінним. Підлітку пише незнайомець у месенджері — найчастіше Telegram, Instagram або TikTok. Спершу – невимушений діалог, меми, жарти, пропозиція «легких грошей».
Однак ті неповнолітні, що останнім часом звернулися до поліції на Тернопільщині, уже на ранньому етапі відчули неладне:
Підлітки відреагували правильно: перервали контакт і одразу повідомили правоохоронців. Це дозволило зафіксувати діяльність російських кураторів, заблокувати канали комунікації та запобігти потенційним злочинам.
У регіоні вже добре відомі шаблони, за якими працюють російські оператори:
Росіяни розраховують на тиск і психологічну незрілість. Але ситуація змінюється: завдяки ширшому інформуванню підлітки дедалі частіше бачать у таких пропозиціях пастку.
У кількох випадках на Тернопільщині діти показали дорослу відповідальність:
вони не лише припинили спілкування з вербувальниками, а й ініціювали звернення до правоохоронців.
Це стало можливим завдяки:
Такі звернення — ключовий фактор, який дозволяє запобігти злочинам ще до їхнього планування.
Правоохоронці працюють із неповнолітніми насамперед у превентивній логіці. Якщо дитина вчасно повідомляє про небезпеку — мова не йде про покарання. Служби пояснюють ризики, фіксують факти вербування, блокують канали зв’язку та надають підтримку сім’ї.
У деяких випадках саме підліткова пильність допомогла виявити цілу мережу акаунтів, через які російські оператори влаштовували пошук “виконавців”.
Профілактика — єдиний ефективний механізм. Потрібно:
Позитивна тенденція вже є: підлітки Тернопільщини стають активними учасниками власної безпеки. Чим більше таких історій — тим менше шансів, що російські спецслужби зможуть використати дітей як знаряддя терору.