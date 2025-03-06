Розвідник “Страшний” з Тернопільщини: страх для ворога і гордість для України

Воїни 155 Окремої механізованої бригади імені Анни Київської Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України продовжують успішну бойову роботу на Покровському напрямку.

Важливий внесок у забезпечення стійкості з’єднання на визначених рубежах здійснюють бійці всіх підрозділів, але розвідники – це унікальна категорія захисників України! І на особливому рахунку – розвідувальний взвод одного з батальйонів, де тво командира старший сержант із позивним “Страшний”.

Командир бригади полковник Тарас Максімов особливо наголошує, що до якісної підготовки особового складу залучаються найдосвідченіші інструктори, які викладаються на повну. І результат не забарився. Чимало військовослужбовців проявили себе в бойовій обстановці якнайкраще, в тому числі і розвідники старшого сержанта “Страшного”, який мобілізований одним із ТЦК та СП Тернопільщини.

Завдяки таким бійцям бригада набула спроможності, бойового досвіду, стала грізною силою усіх складових нашого війська на Покровському напрямку:

“Піхота наша вся оснащена французькою бронетехнікою, на озброєнні в артилерії – французькі “Цезарі”, у танкістів – німецькі “Леопарди”, які дуже вміло застосовуються. Основне наше завдання – недопущення прориву противника, і воно виконується. Завдяки ефективній бойовій роботі ворог на нашому напрямку майже виснажений. Але оскільки особового складу в нього багато, то він регулярно поповнює втрати. Ми вже знаємо, коли “свіжі” заходять: вони не знають, як поводитися, пересуваються великими групами, по 5-6, і стають мішенями. Інші ж знають: нема чого висовуватися, тому переміщуються по 1-2 особи. І навіть якщо комусь із загарбників вдається ненадовго наблизитися до наших позицій, то він знищується…”.

Полковник Тарас Максимов також висловив упевненість, що з добре навченим особовим складом та сучасним озброєнням бригада спроможна не лише успішно тримати оборону, але й за певних умов звільняти українську землю від окупантів.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото відділення комунікацій 155 ОМБр імені Анни Київської.