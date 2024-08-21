Розстріляні Добриводи

Минулого тижня область сколихнула страшна звістка – у селі Збаразької громади на престольне свято сталася стрілянина – двоє загиблих, четверо поранених. Причому усі потерпілі – цивільні люди, жителі села. Підозрюваний у стрілянині по людях – військовий…

Ось що повідомили в обласній поліції по гарячих слідах події. У четвер, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Збаразької громади Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці. Для пошуку зловмисника в області було введено спеціальну поліцейську операцію.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловіка, причетного до скоєння злочину, затримали. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У п’ятницю слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, жителі села досі налякані, й не випускають дітей на вулицю. В Інтернеті є багато відеоінформації про цю трагічну подію, а також про винуватця. Цей чоловік, свого часу мобілізований, пройшов пекло війни у гарячих точках, зараз у тиловій частині. У Реєстрі судових рішень є декілька судових рішень про притягнення його до адмінвідповідальності за вживання алкогольних напоїв під час несення служби. Водночас ті, хто знали його, свідчили про те, що не зауважили з його боку агресивності чи схильності до насильства. Але були такі, хто сумнівається у його ментальному здоров’ї. Що спонукало військового натиснути курок автомата? Нібито спочатку черга пройшлася по батутах (у престольне свято до села завезли атракціони). І знову ж таки на оприлюдненому відео один очевидець події припускає, що агресію військового могло спричинити те, що його малолітніх синів не впустили на батути. Власне, це лише припущення. За будь-яких обставин немає виправдання чоловікові, який забрав життя двох людей, чотирьох покалічив (одна жінка зараз у лікарні у вкрай важкому стані).