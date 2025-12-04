Розпач господарів і радість гостей: драматична розв’язка у Тернополі

30 листопада у вісімнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» приймала «Інгулець» (Петрове, Кіровоградська область). На жаль, «Нива» так і не зуміла перервати серію невдач, які її супроводжують у чемпіонаті зазнавши чергової поразки в останньому офіційному матчі цього року.

На початку першого тайму гості своїми активними діями продемонстрували, що приїхали у Тернопіль лише за перемогою. Вже на першій хвилині екс-гравець «Ниви», півзахисник «Інгульця» Роман Волохатий міг забивати своїм одноклубникам, але воротар тернополян Ілля Ольховий потягнув непростий удар з-за меж штрафного майданчика.

Гості продовжували створювати гольові моменти біля воріт господарів, але вони закінчувалися без завершальних влучних ударів.

Футболісти «Ниви» поступово оговталися і вже самі прагнули загострювати гру в атаці, зокрема прицільно пробивав Валентина Напуда. На 42-й хвилині, вже згаданий нападник господарів Напуда у боротьбі за м’яч, прибравши ногу врізався в суперника й отримав другу жовту картку й відповідно червону, залишив «Ниву» в меншості. Тож відповідно кінцівку першого й, зрештою, весь другий тайм господарі грали у десятьох.

Варто зазначити, що футболісти «Ниви» не здавалися, чинячи опір зростаючому тиску «Інгульця», і при першій нагоді вибігаючи у швидку контратаку. Зокрема на 67-й хвилині трішки не влучив у дальній кут Денис Резепов.

У заключні хвилини поєдинку гості здійснювали штурм воріт Іллі Ольхового. У воріт «Ниви» один за одним виникали небезпечні моменти, була й поперечка… І коли здавалося, що поєдинок завершиться з нулями на табло, на останній доданій хвилині гості таки забили гол, відзначився Віталій Фарасєєнко, після удару якого м’яч від штанги влетів у ворота господарів – 0:1… Радість гостей і розпач господарів… Здавалося все, але футболісти «Ниви» на останніх секундах ринулися відігруватися. Мілан Михальчук віддав передачу на Мар’яна Баца, проти якого порушив правила у штрафному майданчику футболіст гостей Малиш, то ж відповідно жовта та червона картки, а основне – пенальті! Одинадцятиметровий пробивав захисник «Ниви» Андрій Демиденко, бив прицільно, у лівий кут воріт, але голкіпер «Інгульця» вгадав напрямок удару і відбив м’яча…

Тож «Нива» із 22 очками залишається на восьмому місці.

Тим часом поєдинок 17 туру між «Металургом» та «Нивою, який зупинили на 76-й хвилині через повітряну тривогу за рахунку 2:1 на користь запоріжців, команди дограватимуть 7 грудня.

«Нива» (Тернопіль) – «Інгулець» (Петрове) – 0:1 (0:0).

Гол: В. Фарасєєнко (90+3).

Незабитий пенальті: А. Демиденко (90+8) .

Вилучення: В. Напуда (42, повторне попередження); Малиш (90+5, повторне попередження).

«Нива: Ілля Ольховий, Андрій Демиденко, Олександр Герега, Мар’ян Бац, Іван Паламарчук, Мілан Михальчук, Сергій Давидов (Богдан Бідзінський, 88), Юрій Тлумак (Віталій Михайлів, 69), Денис Резепов (Андрій Бей, 69), Мар’ян Мисик (Богдан-Юліан Вишинський, 79), Валентин Напуда. Головний тренер: Юрій Вірт.