Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля.
Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом.
У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.
Понеділок, 6 червня
10:00 – Заняття з психо-тілесних технік (йога, циган, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;
11:00 – Консультація психолога за телефоном +380961116429;
12:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);
12:00 – Психолого-корекційне заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5);
12:00 – Похід в аквапарк «Алігатор».
Вівторок, 7 червня
10:00 – Надання консультацій за телефоном +380675305940;
11:00 – Клуб «Психея» тема: «Психологічні ігри» (кабінет №5);
11:00 – Гра у боулінг в ТРЦ «Подоляни» (запис обов’язковий);
12:00 – Обстеження слуху медичний центр «Лорімед»;
15:00 – Зустріч з психологом Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, тема: «Як подолати стрес під час війни»;
15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
Середа, 8 червня
10:00 – Заняття з психо-тілесних технік (йога, циган, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;
11:00 – Соціальний проєкт «Час жити» у «La Mozzarella Bar» (запис обов’язковий);
11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);
12:00 – Психолого-корекційне заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5);
13:00 – Консультація психолога за телефоном +380961116429.
Четвер, 9 червня
10:00 – Надання консультацій за телефоном +380675305940;
11:00 – Майстер-клас з вишивання з Вікторією Кривоніс (запис закритий);
11:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);
14:00 – Гаджетологія комп’ютерна грамотність (за записом);
15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
П’ятниця, 10 червня
10:00 – Гра у великий теніс;
11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6).
Соціальний проєкт «Я хочу стати красивою» разом з Тамілою Демкурою (обов’язковий попередній запис).
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