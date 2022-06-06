Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля.

Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом.

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У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.



Понеділок, 6 червня

10:00 – Заняття з психо-тілесних технік (йога, циган, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;

11:00 – Консультація психолога за телефоном +380961116429;

12:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);

12:00 – Психолого-корекційне заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5);

12:00 – Похід в аквапарк «Алігатор».

Вівторок, 7 червня

10:00 – Надання консультацій за телефоном +380675305940;

11:00 – Клуб «Психея» тема: «Психологічні ігри» (кабінет №5);

11:00 – Гра у боулінг в ТРЦ «Подоляни» (запис обов’язковий);

12:00 – Обстеження слуху медичний центр «Лорімед»;

15:00 – Зустріч з психологом Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, тема: «Як подолати стрес під час війни»;

15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

Середа, 8 червня

10:00 – Заняття з психо-тілесних технік (йога, циган, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;

11:00 – Соціальний проєкт «Час жити» у «La Mozzarella Bar» (запис обов’язковий);

11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);

12:00 – Психолого-корекційне заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5);

13:00 – Консультація психолога за телефоном +380961116429.

Четвер, 9 червня

10:00 – Надання консультацій за телефоном +380675305940;

11:00 – Майстер-клас з вишивання з Вікторією Кривоніс (запис закритий);

11:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);

14:00 – Гаджетологія комп’ютерна грамотність (за записом);

15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

П’ятниця, 10 червня

10:00 – Гра у великий теніс;

11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6).

Соціальний проєкт «Я хочу стати красивою» разом з Тамілою Демкурою (обов’язковий попередній запис).

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