Ровесниця динозаврів: на Тернопільщині росте рідкісна папороть (ФОТО)

Особлива папороть росте на території природного заповідника «Медобори».

Рослина – найрідкісніший вид папоротей голокучник дубовий. Ба більше, акцентують фахівці, – ровесниця динозаврів.

«Голокучник дубовий, голокупник дубовий – невелика папороть тінистих лісів, – пояснюють у заповіднику. – Червонуваті ніжки відходять по одинці від підземного довгого тонкого кореневища. Листова пластина від жовтаво – до середньо-зеленої».

Зазвичай ця рослина обирає для «проживання» вологі ліси й тінисті скелі, береги та яри, часто росте в більш-менш кислому ґрунті. Мешкає у тінистих лісах помірного клімату в Європі, Азії, Північній Америці.

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