01.09.2023 05:48

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Ровесниця динозаврів: на Тернопільщині росте рідкісна папороть (ФОТО)

31.08.2023

Володимир Світлий

118

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Цікаво

Поширити:

Особлива папороть росте на території природного заповідника «Медобори».

Рослина – найрідкісніший вид папоротей голокучник дубовий. Ба більше, акцентують фахівці, – ровесниця динозаврів.

Фото Галини Баранчук

«Голокучник дубовий, голокупник дубовий – невелика папороть тінистих лісів, – пояснюють у заповіднику. – Червонуваті ніжки відходять по одинці від підземного довгого тонкого кореневища. Листова пластина від жовтаво – до середньо-зеленої».

Фото Галини Баранчук

Зазвичай ця рослина обирає для «проживання» вологі ліси й тінисті скелі, береги та яри, часто росте в більш-менш кислому ґрунті. Мешкає у тінистих лісах помірного клімату в Європі, Азії, Північній Америці.

Читайте також:

Теги: Медобори, туризм, рослини

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах