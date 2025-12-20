«Росомаха: Воїн. Командир. Батько»: готують до показу фільм про захисника з Тернопільщини

Невдовзі глядачам представлять документальний фільм «Росомаха: Воїн. Командир. Батько», який розповідає про командира роти вогневої підтримки штурмового полку «Сафарі» Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Миколу Гринчука з позивним «Росомаха».

Стрічка присвячена одній із тисяч історій українських захисників, які стали на оборону держави не з примусу, а з внутрішнього переконання. Це розповідь про особистий вибір, відповідальність за людей і шлях, який проходить людина від мирного життя до війни.

До початку повномасштабного вторгнення Микола Гринчук жив звичайним цивільним життям. Він захоплювався футболом, був чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств, розвивав власну справу та будував плани на майбутнє. У нього були стабільність, досягнення і чітке бачення свого життя.

Однак у вирішальний момент він залишив усе це, аби долучитися до захисту України.

Окреме місце у фільмі займає тема родини. Микола Гринчук – батько трьох дітей. Усвідомлення відповідальності за їхнє майбутнє, за країну, у якій вони зростатимуть, стало одним із головних мотивів його рішення стати на захист держави.

«Росомаха: Воїн. Командир. Батько» – це документальна розповідь про вибір, службу та відповідальність. Про людей, які стали на захист України у найскладніший момент її новітньої історії, взявши на себе тягар війни заради майбутнього своїх родин і всієї країни.