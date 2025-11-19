19.11.2025 13:30

Російський удар по Тернополю: 19 людей загинули, 66 – поранені (фото наслідків)

19.11.2025

Галина Кіт

294

19 людей загинули внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту, ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб.

Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі. На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ «Дельта», кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки ДСНС.

Ліквідація наслідків триває. Дані оновлюються.

Джерело: ДСНС України

