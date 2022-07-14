Російські окупанти анонсували удар по Тернополю. Така інформація з’явилася на одному з пропагандистський сайтів сьогодні, 14 липня, пише “Файне місто”.

У матеріалі йдеться, що російські ракети завдали удари по військових об’єктах у Вінниці та нібито Тернополю. Важливо, що матеріал подали на дві години раніше часу, зазначеного на сепаратистському сайті: о 17:47 (самарський час – ред.), за Києвом – о 16:47. Ці дані також підтвердини у Нацполіції Тернопільщини.

Зазначимо, що минулого разу, коли росіяни атакували Тернопіль, вони також інформували про удар на своїх сайтах.

Звертаємося до жителів Тернополя та області – будтье максимально обережні! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускатися в укриття та дотримуйся заходів безпеки.