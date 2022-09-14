Тернополянин Олег Демидась використовує свій 40-річний досвід зварювальника у благодійному напрямку – створює буржуйки для Збройних сил України.

Майструє металеві пічки з газових балонів на подвір’ї одного з місцевих ресторанів. Ми завітали до тернопільського майстра і долучилися до процесу створення першого обігрівача для захисників.

Від ідеї до справи

Ідея щодо створення буржуйок для захисників України належить волонтерам ГО «Асоціація Української Миротворчої Школи», частиною яких вже є й Олег Демидась. Зі слів виконавчого директора громадської організації Олександра Кобця, все вийшло досить-таки неочікувано.

– Ми сиділи на вулиці й помітили, що вечори вже не такі і теплі як хотілося. Тоді замислилися, якщо нам холодно з чашкою чаю та в пледах, то як там нашим захисникам, які сидять в окопах і сплять майже на землі. Вирішили, маємо їм обов’язково допомогти. На думку спала ідея створювати буржуйки власноруч і відправляти у гарячі точки, – розповідає він.

Вже наступного дня Олександр Кобець виставляє на власній сторінці у Фейсбук пост про збір коштів на створення буржуйок для ЗСУ. Сила соціальних мереж спрацювала і небайдужі люди не лише підтримали фінансово, а й забезпечили матеріалами.

– Ми одразу розуміли, що створити буржуйку з нуля – дуже затратно. Адже ціни на метал чималі, а нам треба як мінімум до 10 штук. Тоді Олег Демидась запропонував взяти за основу газові балони. За два дні нам привезли вже чотири балони і ось сьогодні я отримав повідомлення, що люди можуть поділитися і привезти ще один. Це класно, адже тоді нам залишаються мінімальні затрати на диски для болгарки та інші дрібні деталі. Бо навіть петлі для дверцят ми використовуємо вживані, – розповідає пан Олександр.

Одна буржуйка – як ціла справа

Перетворювати звичайні газові балони на буржуйки – справа не з легких. Навіть для зварювальника з 40-річним стажем є певні складнощі. Зі слів Олега Демидася, та коли це стосується захисників, ладен і не на таке.

– Це моя перша буржуйка з газового балона, але, як бачите, все виходить. Якщо хтось думає, що тут все просто, то я заперечу. Теж важливі точність, акуратність, інколи треба стороння допомога, щось притримати. Ну ось на те, щоб очистити той балон, розрахувати, де будуть двері, труба і що там ще всередині, а потім це все зварити, то маю витратити десь півтори доби. Бо я не хочу це робити на абияк, ця буржуйка має слугувати для захисників скільки треба, – каже тернополянин.

Металеві буржуйки є унікальними об’єктами, адже за допомогою них захисники зможуть не лише зігрітися, а й одяг висушити і їсти зготувати.

– Я спеціально відрізав вершечок балона, щоб заварити таку рівну поверхню. Тоді вони зможуть розтопити буржуйку, а ось зверху поставити чайник, щоб закип’ятити води чи підігріти їжі собі. Ми маємо робити так, щоб один предмет був корисним одразу в кількох напрямках. Бо це ж не вдома, що все під рукою і є можливість щось докупити. А попереду осінь-зима, така функція буржуйки ой як знадобиться, – додає зварювальник.

Зробіть і для нас

Попит породжує пропозицію! Тож, як тільки у соціальних мережах на сторінці Олександра з’явилася інформація про створення буржуйок для ЗСУ, почали надходити перші замовлення.

– До мене вже писав знайомий з Херсона і просив продати буржуйку для військових, які тримають позиції на Миколаївщині. Але ми – волонтери і робимо металеві пічки для наших захисників безкоштовно. Поки у нас є матеріали, поки у нас є донати – ми будемо допомагати захисникам грітися, – каже виконавчий директор ГО «Асоціація Української Миротворчої Школи».

Волонтери планують віддавати власноруч зроблені буржуйки для військових, які тримають миколаївський та херсонський напрямки. Натомість, не відмовлятимуть й іншим.

Крім того, чоловіки закликають наших читачів не бути байдужими і долучитися до створення буржуйок. Ви можете принести непотрібні вам газові балони або ж інші металеві деталі.

Тож, поки українські військові оберігають наш сон у теплих ліжках, ми маємо зробити все, аби їм було чим зігрітися у звичайних земляних окопах.