Робота аеророзвідки «Фурією» 44 артилерійської бригади потрапила на відео

Аеророзвідники 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують виконувати бойові завдання на різних ділянках фронту, виявляючи позиції противника та коригуючи артилерійський вогонь. Для розвідки вони використовують безпілотний авіаційний комплекс «Фурія». Про це повідомили у 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

У бригаді зазначають, що екіпажі безпілотників працюють як поблизу лінії бойового зіткнення, так і в глибокому тилу противника. Під час польотів аеророзвідники виявляють місця розташування ворожих сил та передають координати для ураження артилерією.

Отримана з повітря інформація дозволяє точно наводити вогонь по цілях і зменшувати можливості противника для маскування.

Результати роботи аеророзвідки та кадри, зафіксовані камерою «Фурії», можна побачити у відео, оприлюдненому військовослужбовцями.