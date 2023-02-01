Різнокольорова плівка на тернопільському ставі: у держекоінспекції розповіли, що виявили у воді

Держекоінспекція отримала результати досліджень води з Тернопільського ставу.

Перевірку зробили після звернення тернополян, які побачили на плесі водойми різнокольорову плівку.

З’явилася вона поблизу труби, яка впадає у став, 20 січня. Про це розповіла Суспільному старша держекоінспекторка з охорони навколишнього середовища Тетяна Вовчук.