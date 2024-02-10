Різнобарв’я «Пір року» тернопільської художниці Тетяни Весенди

У секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді діє персональна виставка молодої художниці Тетяни Васенди.

В експозиції «Сезони/Пори року», яку авторка представила на огляд тернополян, – 15 живописних полотен.

Пейзаж кожної пори року на картинах Тетяни має свою палітру кольорів і відтінків. У центрі виставкової композиції – людина. За її словами, сезони змінюються не лише в природі, а й у житті кожного з нас.

Радість оновлення дарує весняна картина «Яблуневий цвіт». Мальовниче літо, повне тепла і сонця, – в соняхах й ромашках її «Літньої експресії». Теплою кольоровою гамою зачаровує осінній краєвид «Річки в Карпатах». Дерева, прикрашені інеєм, виблискують сріблясто-сліпучими тонами в зимових пейзажах Тетяни Васенди.

Намальований художницею дощ, сонце, ніжні вербові котики, граційні тюльпани, кульбаби, опалі яблука і пшеничні поля випромінюють якусь особливу, позитивну енергетику. Адже саме з таким посилом авторка малює свої роботи.

У руках Тетяни Васенди навіть гільзи та тубуси від снарядів стають артоб’єктами.

Розмальовану нею військову атрибутику волонтери продають на благодійних аукціонах, а кошти передають на потреби ЗСУ.

Помилуватися чарівним різнобарв’ям природи «Сезонів» Тетяни Васенди можна до 29 лютого.